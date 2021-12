"Vaccino tossico"? Ecco quanti farmaci prende ogni giorno un intubato in intensiva, no-vax muti: la foto-choc (Di domenica 5 dicembre 2021) La foto che pubblichiamo oggi rappresenta un estremo, disperato tentativo da parte della comunità scientifica di porre in risalto le gigantesche falle della teoria No vax. È stata scattata e postata su Instagram dai medici di un ospedale bavarese, la Rottal -Inn Kliniken di Eggenfelden, con un messaggio: «Questi sono i farmaci, gli integratori e gli alimenti liquidi che ogni giorno un ricoverato in terapia intensiva è costretto ad assumere nei nostri reparti. Una vaccinazione può proteggere da questo». Un'infinità di flaconi, flaconcini e sacche per tenere in vita chi non riesce più a respirare con i propri polmoni. Pur di evitare un'iniezione, se ne rischiano centinaia. ogni 24 ore. Non c'è dubbio: alcuni di questi prodotti, come molti farmaci, avranno qualche ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Lache pubblichiamo oggi rappresenta un estremo, disperato tentativo da parte della comunità scientifica di porre in risalto le gigantesche falle della teoria No vax. È stata scattata e postata su Instagram dai medici di un ospedale bavarese, la Rottal -Inn Kliniken di Eggenfelden, con un messaggio: «Questi sono i, gli integratori e gli alimenti liquidi cheun ricoverato in terapiaè costretto ad assumere nei nostri reparti. Una vaccinazione può proteggere da questo». Un'infinità di flaconi, flaconcini e sacche per tenere in vita chi non riesce più a respirare con i propri polmoni. Pur di evitare un'iniezione, se ne rischiano centinaia.24 ore. Non c'è dubbio: alcuni di questi prodotti, come molti, avranno qualche ...

