Tamponi gratuiti per ottenere la certificazione verde | lo chiede Anief con un emendamento alla Legge di Bilancio

(Di domenica 5 dicembre 2021) È vessatorio e discriminante costringere i cittadini non vaccinati a fare il tampone rinofaringeo peril Green Pass obbligatorio: lo sostiene il sindacato, che per cambiare questa norma illegittima ha presentato un appositomanovra di2022, con cuiche il rilascio delladebba “essere in ogni caso previsto in forma gratuita”. L'articolo .

Il governo sta lavorando per ridurre il costo deia carico delle famiglie. I test possono diventareper gli studenti. 15) Chi non ha ancora 12 anni può avere il Green pass? I ragazzi ...Una difficoltà che rimarrebbe anche nell'ipotesi diper i giovani studenti ipotizzata sempre ieri dal Ministro Brunetta, ma anche appunto sarebbe ancora sul piano delle ipotesi. ...Tamponi gratis per gli studenti tra i 12 e 18 anni. Ma solo per coloro che riceveranno la prima dose di vaccino contro il Covid in attesa dell’attivazione del Super Green Pass. E’ questa la proposta s ...Per Brunetta “il green pass rafforzato è la nostra sicurezza Anche i ragazzi over 12 che saliranno su un mezzo pubblico dovranno avere il Green pass. Quello base che si può ottenere con un tampone mol ...