Sassuolo: Dionisi 'pari giusto, non meritavamo di più' (Di domenica 5 dicembre 2021) "Direi che oggi siamo stati rimandati a settembre perché siamo ricaduti in situazioni di gioco scolastiche. Abbiamo usato la testa quando avevamo la palla, ma molto meno quando ce l'avevano gli ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 dicembre 2021) "Direi che oggi siamo stati rimandati a settembre perché siamo ricaduti in situazioni di gioco scolastiche. Abbiamo usato la testa quando avevamo la palla, ma molto meno quando ce l'avevano gli ...

Advertising

sportli26181512 : Sassuolo, Dionisi: 'Raspadori determinante, poco intensi nel primo tempo' - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Dimostrato di non voler perdere. Bene Raspadori' - infoitsport : LIVE TMW - Sassuolo, Dionisi: 'Raspadori determinante, ma non l'avevamo preparata così' - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: 'Esame di maturità? Siamo stati rimandati a settembre' - Ecatetriformis : RT @Inter_Scout: Raspadori se gioca nel suo ruolo naturale (non certamente ala) è fortissimo, forse oggi Dionisi l'ha capito: il Sassuolo n… -