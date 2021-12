Roma, in discoteca per spacciare ecstasy e cocaina: arrestato 37enne (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma. Era andato in discoteca non per ballare e divertirsi, ma per spacciare ecstasy e cocaina sintetiche ai ragazzi. Ormai lui, un 37enne Romano, sapeva come muoversi in quell’ambiente, visto che non era la prima volta che vendeva droghe ai giovani in discoteca. Ma la scorsa notte le cose sono andate male per il pusher, che è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone, i quali lo hanno trovato in possesso di 44 dosi di droghe sintetiche. Leggi anche: Quarticciolo, lo spaccio nei pressi della “fontanella”: nuovo blitz della Polizia Spacciatore in discoteca L’uomo, già con precedenti, è stato notato da alcuni addetti alla sicurezza di una discoteca di via di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021). Era andato innon per ballare e divertirsi, ma persintetiche ai ragazzi. Ormai lui, unno, sapeva come muoversi in quell’ambiente, visto che non era la prima volta che vendeva droghe ai giovani in. Ma la scorsa notte le cose sono andate male per il pusher, che è statodai Carabinieri della StazioneCasalbertone, i quali lo hanno trovato in possesso di 44 dosi di droghe sintetiche. Leggi anche: Quarticciolo, lo spaccio nei pressi della “fontanella”: nuovo blitz della Polizia Spacciatore inL’uomo, già con precedenti, è stato notato da alcuni addetti alla sicurezza di unadi via di ...

