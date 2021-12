Pioggia e un po’ di neve di prima mattina, poi si schiarisce (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiude il primo weekend di dicembre: Marco Bianchini ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia col bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Domenica una massa di aria fredda in discesa dal nord Europa attraverserà il nostro territorio. Tra lunedì e martedì invece assisteremo ad un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Domenica 5 dicembre 2021 Tempo Previsto: Nella notte e al mattino qualche breve precipitazione nevosa su Alpi e Prealpi nord orientali. Qualche Pioggia sparsa anche nel mantovano. In giornata cieli generalmente sereni ovunque. Temperature: Minime in pianura comprese tra -2/1°C. Massime in pianura comprese tra 6/8°C. Lunedì 6 dicembre 2021 Tempo Previsto: La notte e all’alba qualche foschia sulle zone di pianura. Cieli sereni e tempo stabile sull’intero territorio durante tutto il periodo. Temperature: Minime in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) Si chiude il primo weekend di dicembre: Marco Bianchini ci accompagna a scoprire che tempo farà a Bergamo e in provincia col bollettino del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Domenica una massa di aria fredda in discesa dal nord Europa attraverserà il nostro territorio. Tra lunedì e martedì invece assisteremo ad un temporaneo rinforzo dell’alta pressione. Domenica 5 dicembre 2021 Tempo Previsto: Nella notte e al mattino qualche breve precipitazione nevosa su Alpi e Prealpi nord orientali. Qualchesparsa anche nel mantovano. In giornata cieli generalmente sereni ovunque. Temperature: Minime in pianura comprese tra -2/1°C. Massime in pianura comprese tra 6/8°C. Lunedì 6 dicembre 2021 Tempo Previsto: La notte e all’alba qualche foschia sulle zone di pianura. Cieli sereni e tempo stabile sull’intero territorio durante tutto il periodo. Temperature: Minime in ...

