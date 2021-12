LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: al via l’ottava partita, atteso un lungo scontro (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Carlsen; NERO: Nepomniachtchi 13:24 Piena di fotografi la sorta di campana di vetro creata per i due giocatori, che sono separati proprio da una lunga vetrata rispetto agli spettatori al fine di rispettare il loro diritto alla massima possibile concentrazione. 13:21 Ricordiamo anche che, se il match Mondiale 2021 è in corso, si sta già definendo il quadro dei Candidati per il 2022 (o inizio 2023). Al prossimo Torneo che designerà lo sfidante del vincitore di questo confronto sono già qualificati in cinque: Caruana, Firouzja, Duda, Karjakin e Radjabov. Il sesto sarà lo sconfitto di questo match, il settimo e l’ottavo i primi due del Grand Prix al via il 3 febbraio prossimo. 13:18 Si va intanto riempiendo, come sempre, la sala di gioco a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:24 Piena di fotografi la sorta di campana di vetro creata per i due giocatori, che sono separati proprio da una lunga vetrata rispetto agli spettatori al fine di rispettare il loro diritto alla massima possibile concentrazione. 13:21 Ricordiamo anche che, se il matchè in corso, si sta già definendo il quadro dei Candidati per il 2022 (o inizio 2023). Al prossimo Torneo che designerà lo sfidante del vincitore di questo confronto sono già qualificati in cinque: Caruana, Firouzja, Duda, Karjakin e Radjabov. Il sesto sarà lo sconfitto di questo match, il settimo e l’ottavo i primi due del Grand Prix al via il 3 febbraio prossimo. 13:18 Si va intanto riempiendo, come sempre, la sala di gioco a ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ottava partita tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi: il Campionato del Mondo 2021 a un altro viat… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il Campione del Mondo vince una partita leggendaria… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: 20 minuti di riflessione del detentore prima della qu… - infoitsport : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: 20 minuti di riflessione del detentore prima della q… - valecasigli : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Dopo la spaventosa battaglia di quasi 8 ore di ieri, Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi si sfidano per la set… -