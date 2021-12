Juventus | Bernardeschi al 45? | «Dobbiamo fare il secondo»

(Di domenica 5 dicembre 2021) Le parole di Federicoall’intervallo della sfida frae Genoa che si sta giocando all’Allianz Stadium Al termine della prima frazione è intervenuto Federicoai microfoni di DAZN, della. Le sue parole al 45? della sfida contro il Genoa.GOL – «Sì un gol è poco per noi per quanto abbiamo fatto. Abbiamo avuto una grossa occasione con De Ligt. Siamo li. Nella ripresa dovremo tornare concentrati con l’obiettivo diun altro gol ». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

