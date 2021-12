Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 12:10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in consiglio dei ministri Start l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva incomprensibile lo sto padre dei ministri renziani vince il PD i sindacati pensano allo sciopero generale in questo momento sarebbe sbagliato avverte Confindustria lo stanziamento contro il caro bolletta in manovra salirà tuttavia di circa 800 milioni di ministri si è discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito all’intervento sarebbe dedicato un miliardo e mezzo la Russia sta pianificando un offensivi in Ucraina su più fronti con 175 mila soldati insieme a blindati artiglieria ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in consiglio dei ministri Start l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva incomprensibile lo sto padre dei ministri renziani vince il PD i sindacati pensano allo sciopero generale in questo momento sarebbe sbagliato avverte Confindustria lo stanziamento contro il caro bolletta in manovra salirà tuttavia di circa 800 milioni di ministri si è discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito all’intervento sarebbe dedicato un miliardo e mezzo la Russia sta pianificando un offensivi in Ucraina su più fronti con 175 mila soldati insieme a blindati artiglieria ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 17.030 positivi, 74 vittime. Tasso di positività al 2,9%. Numeri in aumento. Effet… - Corriere : Locatelli: «Quarta dose? È una possibilità concreta» - MediasetTgcom24 : Germania, Merkel annuncia il lockdown per i non vaccinati #Covid - VesuvioLive : Allerta meteo gialla: 24 ore di temporali, rischio inondazioni - tuttonapoli : L'Atalanta è pazzesca fuori casa: 4 vittorie di fila e 8 nelle ultime 9 trasferte! -