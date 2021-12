Quirinale, Fico: appello alle forze politiche per un'unità di intenti (Di sabato 4 dicembre 2021) In vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato, il presidente della Camera Roberto Fico rivolge 'un appello alle forze politiche per un'unità di intenti'. Così ha risposto il capo di Montecitorio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 4 dicembre 2021) In vista dell'elezione del nuovo Capo dello Stato, il presidente della Camera Robertorivolge 'unper un'di'. Così ha risposto il capo di Montecitorio ...

Advertising

Verdoux11 : 'Unità di intenti': Fottere ancora il paese e lasciarlo in mano al #PD in cambio della poltrona sino al 2023. #Fico… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Fico: appello alle forze politiche per un'unità di intenti #robertofico - MediasetTgcom24 : Quirinale, Fico: appello alle forze politiche per un'unità di intenti #robertofico - SilvioFb66 : RT @modamanager: @eretico_l @Anna302478978 @Hero9004 @Dorayak56884206 @laperlaneranera @avinumalkeinu @Overbite71 @ACCEDIALSITO @SmitAriann… - SilvioFb66 : RT @modamanager: @eretico_l @Dorayak56884206 @Hero9004 @Anna302478978 @laperlaneranera @avinumalkeinu @Overbite71 @ACCEDIALSITO @SmitAriann… -