LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: si lotta su terreni poco noti della Spagnola con anti-Marshall (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen 13:59 I motori tenderebbero a non scambiare i Cavalli, ma questa è la mossa presente nei tre esempi umani a disposizione del mondo. Il tutto, naturalmente, legandosi a quella che è l'eterna e sostanziale differenza tra come giocano i computer e come giocano i senzienti appartenenti al genere Homo. 13:58 13. Cd5 è stata infatti giocata, mossa piuttosto aggressiva con l'intento di occupare il centro e creare quella che, in termini semplici, potremmo chiamare un'isola felice per il Cavallo. 13:56 Resta a pensare Nepomniachtchi, che finora ha usato 8 minuti del suo tempo contro i 17'15" di Carlsen. 13:53 Nelle partite tra umani ora sono state giocate sia 13. Ad2 che 13. Cd5, le due mosse preferite anche dai ...

