F1, Max Verstappen rischia una penalità per sostituzione del cambio. Marko: “Non prenderemo rischi inutili” (Di sabato 4 dicembre 2021) Saranno ore di verifiche in casa Red Bull dopo le qualifiche del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah il leader del campionato Max Verstappen ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, perdendo la pole-position in favore del sette volte iridato Lewis Hamilton (immediato inseguitore dell’olandese in classifica). Un risultato amaro, visto il terzo posto in griglia, anche per via dell’impatto che Max ha avuto con la sua RB16B contro il muro in uscita dall’ultima curva. Un crash che potrebbe avere delle conseguenze di non poco conto sulla monoposto del neerlandese. Il rischio, infatti, è quello della sostituzione del cambio. Legato a questo discorso, il consulente di Red Bull Helmut Marko si è espresso in maniera piuttosto chiara a ServusTV: “Per ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Saranno ore di verifiche in casa Red Bull dopo le qualifiche del GP di Arabia Saudita, penultimo round del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah il leader del campionato Maxha commesso un errore nel suo ultimo tentativo, perdendo la pole-position in favore del sette volte iridato Lewis Hamilton (immediato inseguitore dell’olandese in classifica). Un risultato amaro, visto il terzo posto in griglia, anche per via dell’impatto che Max ha avuto con la sua RB16B contro il muro in uscita dall’ultima curva. Un crash che potrebbe avere delle conseguenze di non poco conto sulla monoposto del neerlandese. Ilo, infatti, è quello delladel. Legato a questo discorso, il consulente di Red Bull Helmutsi è espresso in maniera piuttosto chiara a ServusTV: “Per ...

