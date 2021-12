Ballando con le Stelle, incidente per la Zanicchi: presenza a rischio? (Di sabato 4 dicembre 2021) Ballando con le Stelle, é in forse la partecipazione di Iva Zanicchi al talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: ma cosa le è successo? La Signora della canzone ha avuto un incidente, una distorsione al piede. È stata la stessa artista emiliana che ha raccontato sui social la sua disavventura. Riuscirà ad essere presente alla puntata di questa sera dello Show dance? Ballando con le Stelle, dramma per Iva Zanicchi. La cantante 81eene é stata protagonista di un incidente che le ha provocato una brutta distorsione al piede. Ed ora sembra quasi impossibile per lei partecipare al talent di Rai 1 come ballerina per una notte. Meno male che Milly aveva invitato a ricoprire questo ruolo anche Gabriel Garko, proponendo una doppia ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 4 dicembre 2021)con le, é in forse la partecipazione di Ivaal talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: ma cosa le è successo? La Signora della canzone ha avuto un, una distorsione al piede. È stata la stessa artista emiliana che ha raccontato sui social la sua disavventura. Riuscirà ad essere presente alla puntata di questa sera dello Show dance?con le, dramma per Iva. La cantante 81eene é stata protagonista di unche le ha provocato una brutta distorsione al piede. Ed ora sembra quasi impossibile per lei partecipare al talent di Rai 1 come ballerina per una notte. Meno male che Milly aveva invitato a ricoprire questo ruolo anche Gabriel Garko, proponendo una doppia ...

