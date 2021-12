Variante Omicron, Oms: non risultano morti, sintomi anche severi (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Non ho ancora visto report di morti legati alla Variante Omicron”. Un portavoce dell’Oms, Christian Lindmeier, si esprime così rivolgendosi ai giornalisti a Ginevra. “Stiamo raccogliendo tutti gli elementi. Più i paesi effettuano test, in particolare per individuare Omicron, più troveremo casi e – speriamo di no – eventualmente decessi”. “E’ una situazione stile ‘Fast and Furious’. Stanno arrivando informazioni sulla Variante Omicron ogni giorno, ma servirà ancora del tempo per avere il quadro completo su contagiosità, severità della malattia, vaccini, impatto sulle misure”, dice l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), “Sono in corso molte ricerche, i contatti con i ricercatori in Sudafrica e in tutto il mondo sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Non ho ancora visto report dilegati alla”. Un portavoce dell’Oms, Christian Lindmeier, si esprime così rivolgendosi ai giornalisti a Ginevra. “Stiamo raccogliendo tutti gli elementi. Più i paesi effettuano test, in particolare per individuare, più troveremo casi e – speriamo di no – eventualmente decessi”. “E’ una situazione stile ‘Fast and Furious’. Stanno arrivando informazioni sullaogni giorno, ma servirà ancora del tempo per avere il quadro completo su contagiosità,tà della malattia, vaccini, impatto sulle misure”, dice l’epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), “Sono in corso molte ricerche, i contatti con i ricercatori in Sudafrica e in tutto il mondo sono ...

