Gf Vip | la reazione di Sophie dopo i baci con Gianmaria | come ha reagito quando lui si è allontanato

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella notte, al Grande Fratello Vip,Codegoni eAntinolfi si sonoati sotto le coperte. Tuttavia, non appena il coinquilino si èun attimo per andare a prendere dell'...

Leggo.it

Nella notte, al Grande Fratello, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati sotto le coperte. Tuttavia, non appena il coinquilino si è allontanato un attimo per andare a prendere dell'acqua, l'ex tronista non ha ...Il gesto dell'attore non è passato inosservata e immediata è arrivata ladi Soleil Sorge , evidentemente gelosa dell'attore. Alex Belli sbotta al GF/ "Che c**zo avete da fare il ...Nella notte, al Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi si sono baciati sotto le coperte. Tuttavia, non appena il coinquilino si è allontanato un attimo per andare ...Al GF vip, Lulù rovina la serata a Sophie e a Gianmaria ma fa impazzire i telespettatori. Ecco cosa ha combinato mentre i due si baciavano.