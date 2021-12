Foglio di via alla coppia di medici abruzzesi che erano alla manifestazione no vax di Pordenone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Provvedimento del Questore della provincia di Pordenone, Foglio di via obbligatorio per tre anni dalla città Leggi su rainews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Provvedimento del Questore della provincia didi via obbligatorio per tre anni dcittà

La sfida europea alla Via della seta Il Foglio Questore, foglio di via obbligatorio per 2 medici abruzzesi, uno dei quali in quarantena PORDENONE – Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio per anni tre dal Capoluogo della Destra Tagliamento, nei ...

Medici abruzzesi a manifestazione No-Vax a Pordenone, foglio di via per tre anni Il Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio ha disposto la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio per tre anni dalla città nei confronti della coppia di medici abruzzesi, che ...

