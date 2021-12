F1 | Pirelli ha identificato i problemi sulle gomme nel GP del Qatar Le cause

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Idelladurante il Gp del, con quattro piloti (Norris, Bottas, Russell e Latifi) protagonisti di forature? Un’eccessiva veemenza nel passaggio sui cordoli del tracciato di Losail. A rivelarlo è la stessa azienda milanese produttrice di pneumatici e fornitrice unica in F1. Il comunicato pubblicato in merito, non lascia spazio a troppe interpretazioni in merito. “Le analisi tuttora in corso hanno fornito una prima serie di evidenze che escludono difetti di produzione. In base ai riscontri ottenuti fino a questo momento, l’origine del problema è da imputarsi principalmente al prolungato tempo di permanenza dei pneumatici sui cordoli, percorsi ad alta velocità e con elevati carichi laterali e verticali, condizioni determinate dalle caratteristiche uniche di questo circuito”. Poi prosegue così: “Le sollecitazioni ...