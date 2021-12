Covid, fa il vaccino con un braccio di silicone: denunciato per truffa (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pur di ottenere il Green Pass senza vaccinarsi c’è chi adopera certificati falsi, o di altri, e chi compra il favore di medici compiacenti pagando somme per ottenere finti esiti negativi di tamponi mai eseguiti. A Biella, in Piemonte, il 2 dicembre un uomo è arrivato a tentare una truffa ancora più grossa. Per non fare il vaccino e avere lo stesso il Green Pass si è presentato in un centro vaccinale con un braccio finto in cui farsi praticare l’iniezione. Un espediente singolare rispetto alla media, quantomeno, di cui ancora non si era avuta notizia. silicone per avere il Pass Per facilitare le vaccinazioni, specie delle prime dosi, l’accesso al centro biellese è diretto, senza prenotazione. Così l’uomo, un 50enne, si è presentato ‘indossando’ un braccio in silicone. Sostanzialmente ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 dicembre 2021) Pur di ottenere il Green Pass senza vaccinarsi c’è chi adopera certificati falsi, o di altri, e chi compra il favore di medici compiacenti pagando somme per ottenere finti esiti negativi di tamponi mai eseguiti. A Biella, in Piemonte, il 2 dicembre un uomo è arrivato a tentare unaancora più grossa. Per non fare ile avere lo stesso il Green Pass si è presentato in un centro vaccinale con unfinto in cui farsi praticare l’iniezione. Un espediente singolare rispetto alla media, quantomeno, di cui ancora non si era avuta notizia.per avere il Pass Per facilitare le vaccinazioni, specie delle prime dosi, l’accesso al centro biellese è diretto, senza prenotazione. Così l’uomo, un 50enne, si è presentato ‘indossando’ unin. Sostanzialmente ...

