Fdi: ministri, leader partito, premio a mamma Willy Monteiro, torna Atreju (2) (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Attesi per interviste tutti i leader politici; ministri come Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani e industriali come il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, per discutere di lavoro e ambiente; gli ex presidenti delle Camere, Luciano Violante e Marcello Pera, per parlare di riforme; gli scienziati Francesco Vaia, Maria Rita Gismondo e Massimo Clementi per affrontare le questioni legate al Covid; scrittori come Luca Ricolfi e Franco Cardini. Da segnalare tra i premi che vengono assegnati ad ogni edizione di Atreju, quello che verrà attribuito a Lucia Duarte, la mamma di Willy Monteiro, "un giovane eroe del nostro tempo", sottolinea Meloni, ucciso a Colleferro nell'autunno del 2020, dopo essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 dicembre 2021) (Adnkronos) - Attesi per interviste tutti ipolitici;come Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani e industriali come il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, per discutere di lavoro e ambiente; gli ex presidenti delle Camere, Luciano Violante e Marcello Pera, per parlare di riforme; gli scienziati Francesco Vaia, Maria Rita Gismondo e Massimo Clementi per affrontare le questioni legate al Covid; scrittori come Luca Ricolfi e Franco Cardini. Da segnalare tra i premi che vengono assegnati ad ogni edizione di, quello che verrà attribuito a Lucia Duarte, ladi, "un giovane eroe del nostro tempo", sottolinea Meloni, ucciso a Colleferro nell'autunno del 2020, dopo essere ...

Advertising

adrianobusolin : RT @IlCavaliere19: #studio24 la @LiciaRonzulli non si spiega certe storture del super Green pass? Lo chueda ai suoi ministri che le hanno v… - IlCavaliere19 : #studio24 la @LiciaRonzulli non si spiega certe storture del super Green pass? Lo chueda ai suoi ministri che le ha… - Emanuelamodene1 : RT @Ambrakey1: @strange_days_82 Io continuo a dire che se oggi ci fossero stati anche dei ministri di FdI i ministri della Lega non sarebbe… - PaolaSimonin : RT @Ambrakey1: @strange_days_82 Io continuo a dire che se oggi ci fossero stati anche dei ministri di FdI i ministri della Lega non sarebbe… - Ambrakey1 : @strange_days_82 Io continuo a dire che se oggi ci fossero stati anche dei ministri di FdI i ministri della Lega no… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi ministri FdI: Meloni presenta Atreju e il "Natale dei Conservatori" ...organizzata da una cultura politica ma anche un luogo di confronto" ricorda la leader di Fdi, ... tra gli altri i ministri Giorgetti, Di Maio e Cartabia e i leader di partito Letta, Salvini e Conte. . 2 ...

Meloni - Letta, il nuovo bipolarismo da Atreju al Quirinale ... che è cosa diversa da Salvini, e i ministri Cartabia e Cingolani) e non è un caso che la coppia ...destra meno anti - sistema e meno anti - europeista e in linea con la normalizzazione necessaria a FdI ...

Fdi: ministri, leader partito, premio a mamma Willy Monteiro, torna Atreju La Sicilia Fdi: ministri, leader partito, premio a mamma Willy Monteiro, torna Atreju (2) Attesi per interviste tutti i leader politici; ministri come Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani e industriali come il presidente di Confindu ...

FdI: Meloni presenta Atreju e il "Natale dei Conservatori" "Il Natale dei Conservatori": si chiamerà così la 23 esima edizione di Atreju, lo storico happening organizzato annualmente da Fratelli d'Italia a fine estate e quest'anno slittato a dicembre anche a ...

...organizzata da una cultura politica ma anche un luogo di confronto" ricorda la leader di, ... tra gli altri iGiorgetti, Di Maio e Cartabia e i leader di partito Letta, Salvini e Conte. . 2 ...... che è cosa diversa da Salvini, e iCartabia e Cingolani) e non è un caso che la coppia ...destra meno anti - sistema e meno anti - europeista e in linea con la normalizzazione necessaria a...Attesi per interviste tutti i leader politici; ministri come Luigi Di Maio, Giancarlo Giorgetti e Roberto Cingolani e industriali come il presidente di Confindu ..."Il Natale dei Conservatori": si chiamerà così la 23 esima edizione di Atreju, lo storico happening organizzato annualmente da Fratelli d'Italia a fine estate e quest'anno slittato a dicembre anche a ...