Calendario Serie A calcio: orari partite di oggi, canali tv, programma 2 dicembre, streaming DAZN e Sky (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si completerà quest’oggi la quindicesima giornata della Serie A di calcio 2021, per un turno infrasettimanale molto lungo, in un giovedì che sarà aperto alle ore 18.30, quando il Torino orfano di Andrea Belotti sfiderà l’Empoli, nel match trasmesso in diretta esclusiva in streaming da DAZN. Alle 20.45 sarà dunque la volta dell’ultimo incontro in programma, quello tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Udinese, in una sfida visibile su DAZN, ma anche in co-esclusiva su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport calcio e Sky Sport 251, in streaming su Sky Go e NOW. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 dicembre 2021) Si completerà quest’la quindicesima giornata dellaA di2021, per un turno infrasettimanale molto lungo, in un giovedì che sarà aperto alle ore 18.30, quando il Torino orfano di Andrea Belotti sfiderà l’Empoli, nel match trasmesso in diretta esclusiva inda. Alle 20.45 sarà dunque la volta dell’ultimo incontro in, quello tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Udinese, in una sfida visibile su, ma anche in co-esclusiva su Sky Sport, precisamente suiSky Sporte Sky Sport 251, insu Sky Go e NOW. Tutta laA TIM e’ solo su: 7in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. ...

Advertising

filadelfo72 : Risultati Serie B 15esima giornata e calendario completo partite del 16esimo turno - TifosiBN : Il calendario della #Juventus di #dicembre ??? - filadelfo72 : Risultati Serie B 15esima giornata e calendario completo partite del 16esimo turno - JGiuls_ : Calendario perfetto per quando ci manderanno in serie B - SiciliaCri : Con il nostro ??Calendario dell’Avvento desideriamo regalare un po’ ottimismo: per ogni giorno che separa il primo d… -