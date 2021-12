Seregno | interpellanza in consiglio comunale per chiedere più videosorveglianza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Seregno interpellanza

Il Cittadino di Monza e Brianza

Nel consiglio comunale di lunedì 29 novembre, la capogruppo di Forza Italia, Ilaria Cerqua, ha presentato un'per chiedere all'amministrazione comunale in carica la possibilità di ottenere contributi per aumentare la videosorveglianza in città e sottoscrivere "con il Prefetto un patto per la ......in, altri due argomenti sono stati messo sotto i riflettori in consiglio comunale. Il gruppo di minoranza della Lega ha presentato a firma di Edoardo Trezzi, capogruppo, un'in ...Fino al 10 dicembre è possibile presentare richiesta di ammissione ai finanziamenti per accrescere il servizio di videosorveglianza: interpellanza di Ilaria Cerqua, capogruppo di Forza Italia, in cons ...