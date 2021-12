Maldini | «Il Milan non si accontenta Shevchenko? Mi ha chiamato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Paolo, direttore tecnico del, ha parlato prima del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Paolo, direttore tecnico del, ha parlato prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.– «Ieri Sheva mi haper chiedermi se potevamo vederci, ci siamo visti ora sia con lui che con Tassotti. Fa impressione vederli dall’altra parte». MOMENTO – «Io non parlo con la squadra se non c’è bisogno, ci parla il mister. Siamo forti, dobbiamo ripartire perché siamo forti. Partite facili a Genova non le ho mai trovate ma noi dobbiamo tornare ad essere concentrati come l’ultimo anno e mezzo». CRESCITA DEL– «Abbiamo tanti margini di miglioramento essendo giovani, specie nella gestione ...