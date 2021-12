Ibra rivela | Ecco perché Donnarumma non è rimasto

(Di mercoledì 1 dicembre 2021) Zlatanhimovic ha parlato dell'addio dial Milan: "Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbeal Milan. Ora deve fare casino per essere titolare nel Psg"

Lolo stessonel suo ultimo libro, "Adrenalina", i cui stralci sono stati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport. Nel suo libro Ibrahimovic racconta tutto il processo che lo portò a ...L'attaccante svedese del Milanal Corriere della Sera : 'Maradona è un mito. Vedendo un ... Pippo Inzaghi commentò: 'Il più bel derby della mia vita: 1 a 0, gol di, Materazzi in ospedale'. ...Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell'addio di Donnarumma al Milan: "Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan. Ora deve fare casino per essere tit ...Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell'addio di Donnarumma al Milan: "Gigio è un grandissimo portiere. Se gli avessero dato quel che chiedeva, sarebbe rimasto al Milan. Ora deve fare casino per essere tit ...