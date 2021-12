Covid | ultime news Governo fa dietrofront | no a dad per un solo contagio LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 30 novembre 2021) Boom di tamponi processati: 719.972. Crescono le terapie intensive (+14, 683) e i ricoveri ordinari (+92, 5.227). Cresce il numero di ricoveri ordinari (+92, 5.227) e di pazienti in terapia intensiva (+14, 683).delsulla scuola: niente Dad se c'è un positivo in classe. Dopo il Friuli-Venezia Giulia, da lunedì anche l'Alto Adige è in zona gialla. Variante Omicron, rilevati 42 casi in Ue (lievi o asintomatici), in arrivo nuove misure adottate dalla Commissione europea