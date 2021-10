Zenit-Juventus, la cronaca LIVE del match (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alle 21.00 prenderà il via il match tra Zenit San Pietroburgo e Juventus, valido per la terza giornata dei gironi di Champions League. La gara sarà visibile in esclusiva su Prime Video, ma, aggiornando questa pagina, potrete seguire la cronaca testuale LIVE, con aggiornamenti in tempo reale. I bianconeri vogliono cercare di chiudere le tre gare di andata a punteggio pieno, ipotecando così il passaggio del turno, ma si troveranno di fronte degli avversari agguerriti e con la voglia di insidiare le prime due posizioni del gruppo H. Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali del match: Zenit (4-3-3): Kritsyuk, Karavaev, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Wendel, Barrios, Santos, Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak Juventus (4-3-3): ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Alle 21.00 prenderà il via iltraSan Pietroburgo e, valido per la terza giornata dei gironi di Champions League. La gara sarà visibile in esclusiva su Prime Video, ma, aggiornando questa pagina, potrete seguire latestuale, con aggiornamenti in tempo reale. I bianconeri vogliono cercare di chiudere le tre gare di andata a punteggio pieno, ipotecando così il passaggio del turno, ma si troveranno di fronte degli avversari agguerriti e con la voglia di insidiare le prime due posizioni del gruppo H. Intanto sono state rese note le formazioni ufficiali del(4-3-3): Kritsyuk, Karavaev, Chistyakov, Lovren, Rakitskiy, Wendel, Barrios, Santos, Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak(4-3-3): ...

Advertising

juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juve! ?? LIVE su @JuventusTV: - juventusfc : Questa era l'ultima risposta della conferenza stampa bianconera. A breve il report completo su… - junews24com : Arrivabene a JTV: «Teniamo i piedi per terra. Alla squadra dico questo» - - internewsit : Juventus, due giocatori recuperano per l'Inter: titolari contro lo Zenit - -