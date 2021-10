Formia | maxi rissa tra giovani | identificati tre ‘partecipanti’ | per loro chiesto il Daspo Willy

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nella giornata di ieri, martedì 19 ottobre 2021, a, i Carabinieri della locale stazione, al termine di mirata attività investigativa, hanno deferito all’a.g. tredi 22, 20 e 19 anni. Si tratta di alcuni dei partecipanti allaavvenuta lo scorso 25 settembre a Largo Paone scaturita per futili motivi, tra i suddettied altri ragazzi in corso di identificazione. Nei confronti dei tresarà rialla questura l’emissione della misura del. su Il Corriere della Città.

