Stangata su benzina e gasolio | i prezzi per un pieno volano e sono destinati ad aumentare ancora

Leggi su tpi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Oltre all’aumento delle bollette per energia e gas, gli italiani dovranno mettere mano al portafoglio per il rincaro deiche sta interessando il carburante. L’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico, tramite Quotidiano Energia, ha reso noto il costo medio nazionale dei combustibili. Lain modalità self service è arrivata a costare 1,728 euro al litro, aumentando di 6 centesimi in un giorno. Il prezzo del diesel, invece, sempre in modalità self, è fissato a 1,588 euro al litro. Sul servito, laè aumentata in 24 ore di 7 centesimi. L’attuale costo è di 1,863 euro al litro, mentre il prezzo medio del diesel servito è pari a 1,731 euro al litro. Non va meglio per il Gpl e il gas metano. Il primo va da 0,807 a 0,823 euro al litro, il secondo costa tra 1,538 e 1,884 euro al ...