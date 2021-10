Short track | Pietro Sighel cerca la consacrazione Importanti i confronti con i fuoriclasse asiatici

Leggi su oasport

(Di martedì 19 ottobre 2021) La Coppa del Mondo dista per ricominciare ed il sipario della nuova stagione si alzerà in quel di Pechino, nello stesso impianto dove si svolgeranno le gare olimpiche nel prossimo febbraio. In casa Italia c’è grande attesa per questo esordio stagionale, con una squadra azzurra ambiziosa e che vuole confermare i progressi fatti negli ultimi anni, in particolare in campo maschile. Non bisogna dimenticare che a PyongChang l’Italia aveva mancato la qualificazione della propria staffetta maschile, ma proprio da quella grande delusione è iniziato un processo di crescita molto importante e che ha portato già notevoli risultati nella passata stagione, specialmente nella figura di. Il trentino è pronto a vivere l’anno della definitivae le quattro tappe di Coppa del ...