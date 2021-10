La hostess bergamasca | “Così Alitalia mi ha lasciata a terra”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bergamo. “È precipitato tutto a fine agosto, pensavamo che con il passaggio daa Ita tutto il personale venisse riassorbito, ma abbiamo scoperto che i piani della dirigenza erano altri”. A parlare è una, M.G, 45 anni, certificata nel 1999 e indal 2013, ora in cassa integrazione a zero ore per almeno un anno, costretta per motivi familiari a rinunciare all’offerta di impiego proposta dalla nuova compagnia di bandiera. “Mi sono trovata con le spalle al muro, non mi aspettavo un trattamento del genere. Quest’estate abbiamo lavorato tanto, i voli erano pieni e lo scorso anno un Decreto Legge ha riconosciuto il contratto dei dipendenticome Contratto Nazionale, che sarebbe quindi stato applicato anche da Ita. Invece le condizioni che ci hanno proposto non erano ...