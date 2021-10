Il piano di Gualtieri per rilanciare Roma (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma dopo un successo largo al ballottaggio contro Enrico Michetti del centrodestra. Una vittoria che riporta il centrosinistra alla guida del Campidoglio. Il deputato Pd, già ministro dell'Economia nel secondo governo di Giuseppe Conte, avrà il difficile compito di guidare la Capitale dopo una tornata elettorale che ha mostrato grande disaffezione al voto, con il tasso di astensionismo più alto mai registrato da quando c'è l'elezione diretta del sindaco. In alcune delle periferie più difficili è rimasto a casa quasi il 70% degli elettori. Gualtieri raccoglie la complicata eredità di Virginia Raggi, prima sindaca M5s di una grande città, che nel corso del suo mandato non è riuscita a risolvere i problemi legati ai servizi pubblici di scarsa qualità, su tutti trasporti e rifiuti, vere ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - Robertoè il nuovo sindaco didopo un successo largo al ballottaggio contro Enrico Michetti del centrodestra. Una vittoria che riporta il centrosinistra alla guida del Campidoglio. Il deputato Pd, già ministro dell'Economia nel secondo governo di Giuseppe Conte, avrà il difficile compito di guidare la Capitale dopo una tornata elettorale che ha mostrato grande disaffezione al voto, con il tasso di astensionismo più alto mai registrato da quando c'è l'elezione diretta del sindaco. In alcune delle periferie più difficili è rimasto a casa quasi il 70% degli elettori.raccoglie la complicata eredità di Virginia Raggi, prima sindaca M5s di una grande città, che nel corso del suo mandato non è riuscita a risolvere i problemi legati ai servizi pubblici di scarsa qualità, su tutti trasporti e rifiuti, vere ...

Ultime Notizie dalla rete : piano Gualtieri Il piano di Gualtieri per rilanciare Roma Ma niente posti in giunta, Gualtieri su questo è stato chiaro dall'inizio: niente apparentamenti. L'ex ministro 'secchione' Cinquantacinque anni, sposato, un figlio. Una grande passione per la ...

Roberto Gualtieri è il nuovo sindaco di Roma: chissà se volterà pagina dal 'modello Pd' Vedi Anche Elezioni 2021, l'esultanza per l'elezione di Gualtieri al comitato. Il neo sindaco di ... senza peraltro avere risposta: l'acqua del Tevere che Acea vorrebbe far bere ai romani, il Piano ...

Il piano di Gualtieri per rilanciare Roma AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il piano di Gualtieri per rilanciare Roma L'ambizione è quella di portare la città al passo con le grandi capitali europee. Con Azione e M5s aprirà un dialogo costruttivo, ma niente posti in giunta ...

Gualtieri, presto la squadra: vice Francesca Bria o Beatrice Lorenzin, un tecnico al Bilancio È appena iniziata la festa nel comitato in via di Portonaccio e già iniziano a circolare i primi rumors sui possibili componenti della giunta. Alessandro Onorato, regista della lista civica, potrebbe ...

