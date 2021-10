Elezioni nel Municipio X | Di Pillo passa il testimone a Falconi | “Vigileremo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ostia – Con l’elezione al ballottaggio di Mario(leggi qui), candidato civico del centrosinistra, si chiude l’era a Cinque Stelle delX di Roma. La coalizione guidata dall’ormai ex vicepresidente Alessandro Ieva si è infatti fermata al primo turno, incassando il 20,89% (leggi qui), e siederà ora fra i banchi dell’opposizione. “È chiaro che non è andata come avrei voluto, ma i cittadini sono quelli che decidono, la meraviglia della democrazia è questa”, ha commentato su Facebook la presidente uscente Giuliana Di. “La nostra Amministrazione – ha sottolineato – lascia al territorio opere importanti, che resteranno a testimonianza del tanto lavoro fatto con il cuore per il bene di tutti e tanti investimenti e progetti avviati che non dovranno essere dispersi”. “Ringrazio tutti coloro che in questi anni mi sono stati ...