Centrodestra: a breve un vertice per fare i conti dopo la botta alle Comunali (Di martedì 19 ottobre 2021) Salvini sdrammatizza i risultati: per il capo della Lega il vero obiettivo è vincere le politiche. Mentre la Meloni riconosce la sconfitta ma, accusa la leader di FdI: 'La sinistra ha criminalizzato .. Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 ottobre 2021) Salvini sdrammatizza i risultati: per il capo della Lega il vero obiettivo è vincere le politiche. Mentre la Meloni riconosce la sconfitta ma, accusa la leader di FdI: 'La sinistra ha criminalizzato ..

Advertising

FedericoCrespi8 : @Storace Centro destra e periferie. 1 puntata. La riforma del catasto nel breve non inciderà su tassazione casa, ma… - FedericoCrespi8 : @gervasoni1968 Periferie e centro destra. La riforma del catasto non comporterà nel breve l'aumento delle tasse sul… - Liberal_Cheap : @Storace @lauracesaretti1 Il centrodestra soffre della stessa malattia che colpisce il centrosinistra: il rifiuto d… - saggiadi : Da persona di sinistra, mi auguro che nella destra ci sia una profonda riflessione che porti a medio-breve termine… - Marco_Nicodemi : @montelusa @AlfonsoBonafede Ah no? Guardi, a parte la breve parentesi del Conte 2, il pd governa dal 2011 con forze… -