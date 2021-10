ATP Anversa: Musetti batte Mager e raggiunge Sinner agli ottavi (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzo Musetti si aggiudica il primo derby azzurro del suo torneo e si appresta a giocare il secondo agli ottavi di finale. Battuto Gianluca Mager con un doppio 7-6, il carrarese classe 2002 adesso sfiderà per un posto ai quarti Jannik Sinner, testa di serie numero uno del 250 di Anversa. Musetti per la prima volta contro Sinner nel circuito maggiore Un’ora e sei minuti per terminare un emozionante primo set tra Musetti e Mager, datisi battaglia a colpi di break e contro-break per dodici game, prima di giocarsi l’esito del parziale al tie-break. Ad andare vicino a chiudere in anticipo era stato il sanremese, che, portatosi in vantaggio di un break per la seconda volta nel set, nel decimo gioco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Lorenzosi aggiudica il primo derby azzurro del suo torneo e si appresta a giocare il secondodi finale. Battuto Gianlucacon un doppio 7-6, il carrarese classe 2002 adesso sfiderà per un posto ai quarti Jannik, testa di serie numero uno del 250 diper la prima volta contronel circuito maggiore Un’ora e sei minuti per terminare un emozionante primo set tra, datisi batta a colpi di break e contro-break per dodici game, prima di giocarsi l’esito del parziale al tie-break. Ad andare vicino a chiudere in anticipo era stato il sanremese, che, portatosi in vantaggio di un break per la seconda volta nel set, nel decimo gioco ...

