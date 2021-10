Sferisterio | la direttrice Minghetti conferma le dimissioni Oggi la riunione della maggioranza

(Di lunedì 18 ottobre 2021) MACERATA - Un triennale per tre, un annuale per uno, tanti saluti per tutti. All'associazionela partita delle nomine dei vertici organizzativi ed artistici appare in alto mare. A mettere, ...

Infine ci sono i consiglieri di nomina comunale del Cda dell'associazioneche vorrebbero ringraziare per il lavoro svolto il sovrintendente Luciano Messi, laartistica Barbara ...... non liriche, che davano il sovrintendente Luciano Messi in uscita dallocon destinazioni varie (Verona e Roma), l'autunno avanza con laartistica Barbara Minghetti che, a ...MACERATA - Un triennale per tre, un annuale per uno, tanti saluti per tutti. All’associazione Sferisterio la partita delle nomine dei vertici organizzativi ed artistici appare in alto mare.Il sindaco e l’addio del direttore artistico: "Sarei felice se portasse avanti il progetto per i bambini". Ai saluti anche Lanzillotta ...