(Di lunedì 18 ottobre 2021) Aldi via Portonaccio Robertoscende a parlare con i giornalisti con lo spoglio in corso che lo dà quasi al 60% di consensi per il Campidoglio. Poco dopo le 16 scende la scaletta ...

Affaritaliani : Gualtieri festante al Comitato accolto dai cori 'sindaco di Roma' -

Il Sole 24 ORE

... e così Giuseppe Conte va a Napoli per avere per i posteri almeno una foto che lo ritrae. ... Ogni riferimento a possibili endorsement a Roberto è puramente voluto. E poi c'è Bologna, ...Roma, 18 ott. (askanews) - Al Comitato di via Portonaccio Roberto Gualtieri scende a parlare con i giornalisti con lo spoglio in corso che lo ...I big romani del centrodestra a Michetti: basta con la retorica dell'impero. Il candidato dem conta su uno staff agile per sfruttare meglio i tempi stretti ...