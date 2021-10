Covid, l'Ema: "Produzione di vaccini Pfizer a Monza e Anagni" (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato lo stabilimento Patheon di Monza e quello Catalent di Anagni per la Produzione di Comirnaty, il vaccino anti - Covid sviluppato da BioNTech e Pfizer. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 ottobre 2021) L'Agenzia europea del farmaco ha autorizzato lo stabilimento Patheon die quello Catalent diper ladi Comirnaty, il vaccino anti -sviluppato da BioNTech e. ...

