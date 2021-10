Calcio | Inzaghi | ' battere lo Sheriff per rimettere in ballo la qualificazione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. - (Adnkronos) - "Domani è una partita importantissima. Siamo al terzo match, non abbiamo ancora vinto e affrontiamo una squadra a punteggio pieno sulle ali dell'entusiasmo. Dovremo vincere perinla". Così l'allenatore dell'Inter Simonealla vigilia del match di Champions League contro loTiraspol. "Per quello che è successo sabato siamo tutti arrabbiati, io in primis -proseguefacendo riferimento al ko con la Lazio in campionato-. Ho rivisto la partita, abbiamo fatto i primi 60 minuti ottimi giocando bene contro una squadra forte. C'è grande rammarico, ho già parlato ieri con i ragazzi e sono arrabbiatissimi come me. Sono contento perché ho a che fare con dei vincenti". Formazione ancora in alto mare. "Valuterò, ...