Barriere architettoniche, arrivano i fondi ai Comuni ma dopo tre anni di attesa: ecco quanti soldi sono (Di lunedì 18 ottobre 2021) ANCONA - Ci sono leggi nate male che finiscono nel dimenticatoio, altre che fanno fatica a decollare, altre ancora che vengono ripescate dal mazzo e finanziate in ordine sparso quando qualcuno se ne ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 18 ottobre 2021) ANCONA - Cileggi nate male che finiscono nel dimenticatoio, altre che fanno fatica a decollare, altre ancora che vengono ripescate dal mazzo e finanziate in ordine sparso quando qualcuno se ne ...

Advertising

romanibarbar : @mariannaaprile Oggi ho percorso 10 fermate della metro B, almeno 2 sono chiuse da tempo immemorabile, in quasi nes… - CriRuScoMilla : @covetilhan Se ci sono ancora tante barriere architettoniche che non permettono l'accesso facilitato a TUTTI, è col… - mumaclo : Ogni volta che passeggio per Roma, la mia splendida città, mi rendo conto di quanto sia difficile viverla e visitar… - TeodoroMiano : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Michetti c'ha un problema con i diritti civili. Di comprensione - SassiLive : BARRIERE ARCHITETTONICHE, MUSCATIELLO (AZIONE DISABILI ODV) DIFFIDA COMUNE DI MATERA (BENNARDI E SARLI) E REGIONE B… -