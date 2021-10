Volley, Superlega 2021/2022: Trento vince 3-1 a Vibo Valentia (Di domenica 17 ottobre 2021) L’Itas Trentino vince al quarto set (21-25, 16-25, 29-27, ) sul campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia nel match valido per la seconda giornata di Superlega 2021/2022. Gli uomini di Lorenzetti partono bene e RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA – Trento mette subito la testa avanti (5-7) e prova a scappar via (7-11). I padroni di casa reagiscono (10-12) e tornano sotto (13-14), salvo poi incassare un nuovo allungo dei trentini (14-18). Gli uomini di Lorenzetti poi gestiscono bene il vantaggio (19-23) e si aggiudicano il set (21-25). Nel secondo set Vibo ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) L’Itas Trentinoal quarto set (21-25, 16-25, 29-27, ) sul campo della Tonno Callipo Calabrianel match valido per la seconda giornata di. Gli uomini di Lorenzetti partono bene e RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA PROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA LA PARTITA –mette subito la testa avanti (5-7) e prova a scappar via (7-11). I padroni di casa reagiscono (10-12) e tornano sotto (13-14), salvo poi incassare un nuovo allungo dei trentini (14-18). Gli uomini di Lorenzetti poi gestiscono bene il vantaggio (19-23) e si aggiudicano il set (21-25). Nel secondo set...

Advertising

modenavolley : ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ! ?? ?? @VeroVolleyMonza ??? Arena di Monza ?? 18.00 ?? RaiSport ??? Volleyball World ?? Uno Volley… - pilloledivolley : 2ª RS classifica ??: Trento e Perugia guidano a punteggio pieno, Piacenza insegue a quota 5. Quattro squadre ancora… - MhokInBiz : RT @PowervolleyMI: Inizia lo show!! Buona la prima per i nostri ragazzi che conquistano il derby con Monza per 3-2! ?????? #Superlega #Milano… - sportface2016 : #Volleyball #Superlega 2021/2022, #Trento vince in quattro set a #ViboValentia: la cronaca del match - taiyukiii : RT @PowervolleyMI: L’Allianz Powervolley Milano comincia alla grande la regular season vincendo il derby contro la Vero Volley Monza per 3-… -