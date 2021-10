Paganese ancora sconfitta | è crisi | il Monterosi si impone 1-0

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTerzaconsecutiva per la, che viene piegata anche dal(1-0) e vede spalancarsi le porte della. Gli azzurrostellati sono ora quattordicesimi con 11 punti in classifica, a secco di gol da ben 271 minuti. L’ultima marcatura è infatti quella realizzata da Gigi Castaldo contro la Vibonese nel turno infrasettimanale del 29 settembre, tra l’altro a nel finale contro una squadra all’epoca ultima in classifica. La domenica nera dellacoincide con lo straordinario momento del, che dal suo canto è al terzo successo consecutivo e si conferma la rivelazione del girone C. Decisiva, contro la squadra di Grassadonia, la rete di Costantino a sei minuti dal termine del primo tempo su assist di Di ...

... che battono rispettivamente Juve Stabia e. Dopo un match affascinante ha poi trovato ... Virtus Verona e Pro Sesto sono le uniche squadre a non avervinto, entrambe sono reduci da un ...Il Catanzaro, al momento l'inseguitore del Bari anche se staccato in classifica, non ha... i giallorossi hanno battuto la Fidelis Andria in casa e lain trasferta e ora sono soli in ...La favola Monterosi Tuscia continua, Paganese ko e sesto posto in classifica. Sport - Calcio - Serie C - Al Rocchi i biancorossi giocano un'ottima gara, si difendono bene e vincono 1-0 grazie alla ret ...Risultati Serie C, classifiche: diretta gol live score dei gironi A e C, che sono protagonisti per le partite di domenica 17 ottobre (9^ giornata).