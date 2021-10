Landini “Errore del centrodestra non venire a manifestazione” (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il centrodestra abbia fatto un Errore. Sono venuti tutti a dare solidarietà alla Cgil, mi aspettavo che partecipassero tutti anche alla manifestazione”. Così il segretario della Cgil, Maurizio Landini, a Che Tempo Che Fa su Rai3. “Bellissima manifestazione di popolo e di giovani, non solo di pensionati. E’ stata la risposta più forte a un atto gravissimo che ha colpito tutto il mondo del lavoro e offeso la democrazia e la nostra Costituzione. E’ il momento di applicare la Costituzione che viete l’apologia del fascismo, quelle forze vanno sciolte e bisogna investire su cultura e conoscenza, su lavoro sicuro e non precario. La domanda della piazza di ieri è di grande trasformazione, dobbiamo investire sul futuro dei giovani”, ha aggiunto. Per Landini “la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che ilabbia fatto un. Sono venuti tutti a dare solidarietà alla Cgil, mi aspettavo che partecipassero tutti anche alla”. Così il segretario della Cgil, Maurizio, a Che Tempo Che Fa su Rai3. “Bellissimadi popolo e di giovani, non solo di pensionati. E’ stata la risposta più forte a un atto gravissimo che ha colpito tutto il mondo del lavoro e offeso la democrazia e la nostra Costituzione. E’ il momento di applicare la Costituzione che viete l’apologia del fascismo, quelle forze vanno sciolte e bisogna investire su cultura e conoscenza, su lavoro sicuro e non precario. La domanda della piazza di ieri è di grande trasformazione, dobbiamo investire sul futuro dei giovani”, ha aggiunto. Per“la ...

Advertising

licia35540898 : RT @fisco24_info: Attacco Cgil, Landini: 'Errore per partiti destra non essere in piazza': 'Io mi aspettavo che la manifestazione di sabato… - CorriereCitta : Landini “Errore del centrodestra non venire a manifestazione” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Credo che il centrodestra abbia fatto un errore. Sono venuti tutti a dare solidarietà alla Cgil… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Landini “Errore del centrodestra non venire a manifestazione” -… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Landini “Errore del centrodestra non venire a manifestazione” - -