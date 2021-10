Ballottaggio Roma, Calenda: “Con aria mesta ma ho fatto mio dovere” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Con aria mesta ma ho fatto il mio dovere”. E’ il tweet di Carlo Calenda, immortalato mentre inserisce la scheda nell’urna per il Ballottaggio di Roma. A un follower che gli scrive ‘Sai benissimo che Gualtieri sarà in ottimo sindaco. Soprattutto potevi invitare i tuoi elettori a votarlo, non avresti certamente tradito le tue idee’, replica: “Trovate davvero ogni stupido pretesto per criticare. Nonostante le accuse di essere ‘il candidato della Lega’ e altre amenità ho espresso il mio voto in modo trasparente. E voi continuate con le critiche. Siete piuttosto vergognosi”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 17 ottobre 2021) “Conma hoil mio”. E’ il tweet di Carlo, immortalato mentre inserisce la scheda nell’urna per ildi. A un follower che gli scrive ‘Sai benissimo che Gualtieri sarà in ottimo sindaco. Soprattutto potevi invitare i tuoi elettori a votarlo, non avresti certamente tradito le tue idee’, replica: “Trovate davvero ogni stupido pretesto per criticare. Nonostante le accuse di essere ‘il candidato della Lega’ e altre amenità ho espresso il mio voto in modo trasparente. E voi continuate con le critiche. Siete piuttosto vergognosi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

