Whirlpool di Napoli | fallisce la mediazione del governo | tutti confermati i licenziamenti dal 22 ottobre

Advertising

repubblica : Whirlpool Napoli, fallisce mediazione del Mise: confermati i 340 licenziamenti. Giorgetti: 'Azienda inamovibile, c'… - fanpage : Brutte notizie per gli operai della Whirlpool di Napoli. L'azienda ha confermato la chiusura della procedura di lic… - Agenzia_Ansa : 'Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli'. Così una nota d… - ChateauDeath : RT @ImolaOggi: Whirlpool Napoli, confermato licenziamento collettivo - AlexTheModLife : RT @CalaminiciM: Whirlpool Napoli: fallisce mediazione del Mise. Saranno licenziati i 3400 dipendenti. Irritazione di Giorgetti che sta lav… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di'. Così una nota diffusa alle due del mattino daal termine dell'incontro con i sindacati. La Società mantiene l'impegno a non inviare le lettere di licenziamento fino al 22 ottobre. ...conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di'. Così una nota diffusa alle due del mattino daal termine dell'incontro con i sindacaticonferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di ...Fumata nera per la vertenza del sito Whirlpool di Napoli. Non è bastato un confronto al Mise di oltre 17 ore, infatti, per arrivare ieri ad un accordo che sventasse il licenziamento e profilasse una p ..."Whirlpool conferma la chiusura della procedura di licenziamento collettivo per il sito di Napoli". Così una nota diffusa alle due del mattino da Whirlpool al termine dell'incontro con i sindacati (AN ...