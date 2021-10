Ipotesi omicidio-suicidio a Montesilvano (Pescara) dopo il ritrovamento di due cadaveri (Di venerdì 15 ottobre 2021) I corpi senza vita di un uomo ed una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di Montesilvano, in provincia di Pescara nella mattinata del 15 ottobre. Stando alle prime notizie emerse potrebbe esserci un omicidio-suicidio all'origine della morte delle due persone. Le vittime sono due cittadini origine romena I due cadaveri sarebbero stati trovati posti uno sopra l'altro. I due deceduti sono due cittadini di origine romena, attorno ai cinquant'anni e da lungo tempo stabiliti in Italia. Non è chiaro chi, tra i due, abbia agito per primo uccidendo l'altro, ma entrambi corpi presentano segnali da ferite generate da armi da taglio. Sul posto, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sono intervenuti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, i sanitari del 118 ed anche i Vigili del ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 15 ottobre 2021) I corpi senza vita di un uomo ed una donna sono stati trovati all'interno di un appartamento di, in provincia dinella mattinata del 15 ottobre. Stando alle prime notizie emerse potrebbe esserci unall'origine della morte delle due persone. Le vittime sono due cittadini origine romena I duesarebbero stati trovati posti uno sopra l'altro. I due deceduti sono due cittadini di origine romena, attorno ai cinquant'anni e da lungo tempo stabiliti in Italia. Non è chiaro chi, tra i due, abbia agito per primo uccidendo l'altro, ma entrambi corpi presentano segnali da ferite generate da armi da taglio. Sul posto, secondo quanto riportano le agenzie di stampa, sono intervenuti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, i sanitari del 118 ed anche i Vigili del ...

