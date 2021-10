Il 16 ottobre a Castellaneta e il 17 a Bari la pièce teatrale “Rudy. L’ultimo Valentino”

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 ottobre 2021). La vita di Rodolfotorna protagonista nello spettacolo“, scritto, diretto ed interpretato da Gianpiero Cavalluzzi con il sostegno attivo della Fondazione Rodolfodie con la collaborazione di Paolo Orlandelli e Anna Piccolini. Lo spettacolo, un intenso assolo, ha debuttato a Roma lo scorso 1, proseguirà in una brevissima tournée anell’iconico Museo Rodolfo(via Vittorio Emanuele) il 162021, ail 17 (Sala Teatro Artemisia in via Dante) e si concluderà a Milano il 24. «Sono profondamente convinto che la storia di ...