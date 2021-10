Striscia la notizia, le donne della tv che hanno difeso Ambra Angiolini dopo “l’attapirata” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Polemiche su Striscia la notizia ad Ambra Angiolini: le donne dello spettacolo hanno preso le difese della showgirl dopo il tapiro di Valerio Staffelli Ambra Angiolini è appena tornata single poiché è finita la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La showgirl e conduttrice inoltre ha confidato di aver scoperto di essere stata tradita dall’allenatore della Juventus dopo 4 anni insieme. A quel punto, Striscia la notizia ha raggiunto Ambra per consegnarle il tapiro, gesto che ha fatto infuriare sia la figlia Jolanda Renga che molte donne della tv italiana. La prima che si è scagliata contro il tg ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Polemiche sulaad: ledello spettacolopreso le difeseshowgirlil tapiro di Valerio Staffelliè appena tornata single poiché è finita la sua storia d’amore con Massimiliano Allegri. La showgirl e conduttrice inoltre ha confidato di aver scoperto di essere stata tradita dall’allenatoreJuventus4 anni insieme. A quel punto,laha raggiuntoper consegnarle il tapiro, gesto che ha fatto infuriare sia la figlia Jolanda Renga che moltetv italiana. La prima che si è scagliata contro il tg ...

