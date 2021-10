Sky – Napoli, non solo Insigne, sono 5 i calciatori in scadenza a Giugno. Trapela il pensiero di ADL (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nodo rinnovi per il Napoli, il club azzurro ha 5 calciatori in scadenza a Giugno.Oltre ad Insigne ci sono anche anche: Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam. Napoli, IL NODO RINNOVI Secondo quanto riferisce Sky sport 24, in casa Napoli tiene banco il nodo rinnovi. “Entro la fine della stagione la società azzurra dovrà risolvere la situazione di cinque calciatori in scadenza di contratto. La più importante riguarda Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che pesa sul bilancio del club con un ingaggio da 4,7 milioni netti (9/10 milioni lordi). In scadenza anche Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam.Per quanto riguarda i due esterni che per motivi diversi hanno trovato poco ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nodo rinnovi per il, il club azzurro ha 5in.Oltre adcianche anche: Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam., IL NODO RINNOVI Secondo quanto riferisce Sky sport 24, in casatiene banco il nodo rinnovi. “Entro la fine della stagione la società azzurra dovrà risolvere la situazione di cinqueindi contratto. La più importante riguarda Lorenzo, capitano delche pesa sul bilancio del club con un ingaggio da 4,7 milioni netti (9/10 milioni lordi). Inanche Mertens, Ospina, Malcuit e Ghoulam.Per quanto riguarda i due esterni che per motivi diversi hanno trovato poco ...

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - napolipiucom : Sky - Napoli, non solo Insigne, sono 5 i calciatori in scadenza a Giugno. Trapela il pensiero di ADL… - sscalcionapoli1 : Sky, Modugno: “Insigne? Situazione complicata, per lui Napoli è tutto ma ci sono di mezzo i soldi”… - CarminePrimaver : RT @elio33044815: Sta bruciando un deposito di materiali plastici ad Airola, in provincia di Benevento, e il vento sta spingendo il fumo ve… - andrea_falivene : RT @SkyTG24: Airola, maxi incendio nel deposito di un'azienda nel Sannio -