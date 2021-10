"Quanti ne hanno scaricati in 24 ore". Green Pass, dal bollettino un dato pesantissimo: tanto rumore per nulla? (Di giovedì 14 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto controllo, tanto è vero che al momento l'attenzione è tutta spostata sul Green Pass, che nella giornata di venerdì 15 ottobre verrà reso obbligatorio per tutti i lavoratori. Sono quindi attese proteste più o meno accese, tra il malumore della stragrande maggioranza dei cittadini che invece si sono vaccinati e che adesso rischiano di pagare il prezzo dei no-Green Pass. Nel frattempo il bollettino di oggi, giovedì 14 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.668 contagiati, 3.709 guariti e 40 morti a fronte di 324.614 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a essere sotto controllo,è vero che al momento l'attenzione è tutta spostata sul, che nella giornata di venerdì 15 ottobre verrà reso obbligatorio per tutti i lavoratori. Sono quindi attese proteste più o meno accese, tra il malumore della stragrande maggioranza dei cittadini che invece si sono vaccinati e che adesso rischiano di pagare il prezzo dei no-. Nel frattempo ildi oggi, giovedì 14 ottobre, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 2.668 contagiati, 3.709 guariti e 40 morti a fronte di 324.614 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato allo 0,8 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione ...

Advertising

ciropellegrino : Da #Salvini un solo tweet su vicenda #Cgil, niente su Fb o IG. E indovinate quanti post o tweet o storie Ig di… - piersileri : Ho sempre sostenuto il diritto di manifestare, è legittimo esprimere dubbi e dissenso, ma quando sfocia in violenza… - MeMonello : @la_nana_bianca @giuseppes7340 Bisogna vedere in quanti hanno poi le doti ???????? - Shigheru1976 : ..questi 2 anni di fantapandemia mi hanno insegnato parecchie cose su gli Italiani che non conoscevo..domani e i pr… - Ori254 : RT @ManuPalo67: in rai si pappano da anni i nostri soldi per fare trasmissioni infilandoci dentro amici&parenti ! e quanti soldi hanno dato… -