La Via Mater Dei , il percorso della spiritualità che unisce Bologna alla Toscana , facendo tappa in una decina di santuari mariani, nei piccoli borghi e negli scorci più belli dell' Appennino , entra ...

Con questo nuovo percorso, il Circuito regionale dei Cammini , progetto di turismo esperienziale nella natura, unico in Italia nato in Emilia - Romagna, arriva a contare ben 19 percorsi.

Turismo esperienziale, la Toscana protagonista a Rimini nel segno di Dante "Si respira voglia di stupire, di scoprire ed offrire bellezza", commenta Leonardo Marras, ... per il triennio 2021 - 2024, l'accordo tra Regione Toscana e Regione Emilia Romagna e i rispettivi enti di ...

Emilia da scoprire: i santuari mariani dei Colli Bolognesi

La Via Mater Dei, il percorso della spiritualità che unisce Bologna alla Toscana, facendo tappa in una decina di santuari mariani, nei piccoli borghi e negli scorci più belli dell'Appennino, entra ora ...

Prato Spilla (PR), ritrovata morta la donna dispersa Era andata insieme ad amici a cercare funghi ma non si è presentata all'orario prestabilito con i suoi compagni, dopo un giorno e una notte di ricerche, questa mattina l'amara scoperta ...

Con questo nuovo percorso, il Circuito regionale dei Cammini , progetto di turismo esperienziale nella natura, unico in Italia nato in Emilia - Romagna, arriva a contare ben 19 percorsi.

"Si respira voglia di stupire, di scoprire ed offrire bellezza", commenta Leonardo Marras, ... per il triennio 2021 - 2024, l'accordo tra Regione Toscana e Regione Emilia Romagna e i rispettivi enti di ...

Prato Spilla (PR), ritrovata morta la donna dispersa

Era andata insieme ad amici a cercare funghi ma non si è presentata all'orario prestabilito con i suoi compagni, dopo un giorno e una notte di ricerche, questa mattina l'amara scoperta ...