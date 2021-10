Scioglimento Forza Nuova, scontro Pd - Fdi Rampelli: 'Voteremo una nostra mozione' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mozione presentata dal Pd per lo Scioglimento di Forza Nuova verrà esaminata dalla Camera il 20 ottobre. Stessa data per le mozioni analoghe presentate da M5s, Leu e Iv. Il centrodestra però non le ... Leggi su leggo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lapresentata dal Pd per lodiverrà esaminata dalla Camera il 20 ottobre. Stessa data per le mozioni analoghe presentate da M5s, Leu e Iv. Il centrodestra però non le ...

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - fattoquotidiano : Assalto alla Cgil, Segre firma la mozione di LeU per lo scioglimento di Forza Nuova - fattoquotidiano : Limiti a tutti i cortei con la scusa di Forza Nuova. E Draghi sullo scioglimento fa melina. - nicola_severini : @LegaSalvini Insomma, non accettate lo scioglimento di forza Nuova, c'è del tenero ehhhh????????????