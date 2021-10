Reservation Dogs | recensione | Indigenous Fiction

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladei primi quattro episodi di, serie comica disponibile nella sezione Star di Disney+. Lo scorso dicembre, durante le presentazioni dell'Investor Day della Disney, aveva fatto parlare di sé, nell'ambito di ciò che avremmo visto nella sezione Star di Disney+ (destinata a un pubblico più maturo), la programmazione del canale FX e la collaborazione di questo con Hulu, per cui da qualche tempo produce direttamente delle serie da mandare in streaming senza passare per l'opzione lineare negli Stati Uniti. E tra i titoli annunciati c'era quello di cui andiamo a parlare nelladi, nuova serie che arriva sulla piattaforma con i primi due episodi per poi proporre gli altri sei a …